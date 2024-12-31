Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve Özel'e yeni yıl tebriği!
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.
TELEFONDA YENİ YIL TEBRİĞİ
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.
Başkan Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.