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Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve Özel'e yeni yıl tebriği!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 17:38 Güncelleme: 31.12.2024 18:02
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Başkan Erdoğan’dan Bahçeli ve Özel’e yeni yıl tebriği!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.

TELEFONDA YENİ YIL TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.

Başkan Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.

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Başkan Erdoğan’dan Bahçeli ve Özel’e yeni yıl tebriği! Başkan Erdoğan’dan Bahçeli ve Özel’e yeni yıl tebriği! Başkan Erdoğan’dan Bahçeli ve Özel’e yeni yıl tebriği!
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