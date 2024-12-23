Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’ndeki buluşma için ortak çağrı: Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksa

ʺDün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksaʺ mesajı ile tarihi ve kültürel mirasa vurgu yapılacak

Beşinci, bugün tarihi bir çağrıda bulunmak üzere toplandıklarını belirterek, tüm dünyanın gözleri önünde 15 aydır Filistin halkı bilfiil yok edilirken bir araya gelinmesinin ve "İnsanlık İttifakı"nın oluşmasının zaruri ve elzem olduğunu dile getirdi.

İsrail'in askeri operasyonları, Uluslararası Adalet Divanı kararlarını tanımaksızın devam ederken; Filistin'de yaşanan katliama ve acımasız zulme sessiz kalmanın insanlık onuruna aykırı olduğunu aktaran Beşinci, "Duman rengine mahkûm edilmiş, "is" kokmuş bu dünyaya; "iz" bırakmak için baş kaldırıyoruz. Bu medeniyet coğrafyasının, bu zengin toprakların, yoksul çocukları olmayı kabul etmiyoruz. Zulüm ile tutsak edilmeye çalışılan tüm şehirler, halklar, çocuklar ve kadınlar özgürlüğüne kavuşana kadar durmuyoruz. Yeni yılın ilk gününde Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye, Yeni Camii ve Fatih Camii'nde sabah namazının manevi ikliminde buluşup; Şehitlerimize dualar edecek, kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyeceğiz. Ben, sen, o demeden bütün farklılıklarımızla, kalbi ve aklı selim tüm vatandaşlarımızı, dünyanın en güçlü eylemine imza atmak için Galata Köprüsü'ne bekliyoruz! Tarih boyunca daima mazlumun yanında, zalimin ve zulmün karşısında dimdik durmuş bir medeniyetin mensupları olarak sesimizi yükseltiyor, yılın ilk sabahında dünyayı biz uyandırıyoruz!" şeklinde konuştu.