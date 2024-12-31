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Filistin için vicdanlara çağrı! TÜGVA başkanı A Haber’e konuştu

Filistin için vicdanlara çağrı! TÜGVA başkanı A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.12.2024 16:59
Güncelleme:31.12.2024 17:01
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Beşinci, 15 aydır devam eden soykırımın vicdani bir sınav olduğunu A Haber ekranlarında anlattı. Beş,inci, ""Katil İsrail bu soykırımı tam 15 aydır devam ettiriyor. Şu ana kadar yaklaşık 85 bin ton orada çoluğun çocuğun annelerin babaların üzerine bırakılmış vaziyette. Bizler de bu süreci kanıksamak unutmak istemiyoruz. Filistin davasını unutturmak istemiyoruz. Buradan hareketle biz yeni yıla girerken ilk sabahında Türkiye’den en güçlü mesajı vermek istiyoruz. Çünkü şu anda her şey katil İsrail’in istediği gibi ilerliyor." ifadelerini kullandı.
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