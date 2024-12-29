Yılbaşı dolandırıcılarına dikkat! Sahte rezervasyonlarla tuzağa çekiyorlar

Çok sayıda kişi yılbaşı öncesi dolandırılırken mağduriyet yaşıyor (AA)

DİKKATLİ OLUN!

Yılbaşı için rezervasyon yaptıracak tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için bazı hususlara dikkat etmesi önem taşıyor. Özellikle otel rezervasyonu yapmadan önce hizmet sağlayıcının sunduğu sözleşmenin dikkatle okunması, iptal ve değişiklik koşullarının önceden öğrenilmesi gerekiyor. Böyle dönemlerde internet üzerinden yayınlanan sahte ilanlarla sıkça karşılaşılabildiği için bu ilanlara karşı tüketicilerin daha dikkatli olması gerekiyor.

Rezervasyon işlemlerinde tanınmış ve güvenilir platformlardan faydalanılması gerekirken, daha önce olumsuz geri bildirim alan veya mağduriyetlere neden olduğu bilinen platformlardan kaçınılması gerekiyor. Rezervasyon onay e-postaları, ödeme belgeleri ve sözleşmelerin mutlaka saklanması gerekiyor. Çeşitli sosyal medya uygulamalarına yoğun reklamlar vererek neredeyse bu mecraları kullanan herkese ulaşan dolandırıcılar ağlarına düşürdükleri kişilerden rezervasyon ücreti adı altında önce 5 bin TL alıyor. Ardından ise sigorta poliçesi adı altında kişilerden 9 bin TL isteyen dolandırıcılar, sonrasında ortadan kayboluyor.