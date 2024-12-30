İstanbul’da yılbaşı gecesi için flaş karar: Okullar 16.00’da kapanacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İstanbul'da trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okullar yarın saat 16.00'da kapanacak" denildi.

İşte yapılan açıklamanın detayları:

31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir.

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