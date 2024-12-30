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İstanbul'da yılbaşı gecesi için flaş karar: Okullar 16.00'da kapanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 12:00 Güncelleme: 30.12.2024 13:13
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İstanbul’da yılbaşı gecesi için flaş karar: Okullar 16.00’da kapanacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın yılbaşı gecesi nedeniyle yaşanacak trafik yoğunluğu ve güvenlik önlemleri nedeniyle okulların yarın saat 16.00'da kapanacağı duyuruldu. İşte detaylar...

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İstanbul'da trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okullar yarın saat 16.00'da kapanacak" denildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN 16'DAN SONRA TATİL

İşte yapılan açıklamanın detayları:

31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

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İstanbul’da yılbaşı gecesi için flaş karar: Okullar 16.00’da kapanacak İstanbul’da yılbaşı gecesi için flaş karar: Okullar 16.00’da kapanacak İstanbul’da yılbaşı gecesi için flaş karar: Okullar 16.00’da kapanacak
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