CHP’li belediye borca karşılık 22 taşınmazı satışa çıkardı

İzmir'de borçlardan kurtulabilmek için taşınmazlarını satma kararı alan belediyeler arasına bir yenisi daha eklendi. Çeşme, Karaburun, Bayındır, Beydağ, Seferihisar, Bornova, Dikili, Güzelbahçe belediyelerinin ardından CHP'li Menderes Belediyesi de borç ödemek amacıyla 22 taşınmazını satış listesine koydu. Sabah'ın haberine göre Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, taşınmazların satışı için talimat verirken; ilana çıkarılan taşınmazların birçoğunun ise arsa ve zeytinlik olduğu görüldü.

İHALE 2 OCAK'TA

Taşınmazların satışı ile ilgili ihalenin 2 Ocak'ta yapılacağı öğrenilirken; belediye kasasına yaklaşık 120 milyon lira girmesinin beklendiği öğrenildi. İhale açık ihale usulü ile Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

5'ER DAKİKA ARA İLE SATILACAK

İhale saat 10.05'te başlayacak. 5'er dakika aralarla gerçekleştirilecek olan satışlar öğlen saat 12.00'a kadar tamamlanmış olacak. Elde edilecek gelirin önemli bir bölümü belediyenin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına gidecek.