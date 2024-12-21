Başkan Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye darbe anayasası kamburundan kurtulmalı"

Başkan Erdoğan, "STK Temsilcileriyle Buluşma" programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Bizim 50 yılı aşan siyasi iktidarlığımızda rehber edindiğimiz husus şudur; seçim kazanmak elbette önemlidir ancak asıl milletin duasına nail olabilmek önemli olandır. Tüm Türkiye'ye hizmet etmek için gece gündüz koşturuyoruz. Bizim siyaset felsefemizde ayrımcılık asla yoktur. Etnik kökeni, sandıktaki tercihi ne olursa olsun 85 milyonun hepsi bizim kardeşimizdir. Acımız bir, sevincimiz bir, istikbalimiz birdir. 85 milyonluk devasa bir aileyiz. Türkiye'ye hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz

Başörtülü kız kardeşlerimizin eğitim hayatları kısıtlanmıştı. Toplumun ekseriyeti ya yasaklarla ya da yoksullukla boğuşuyordu. Allah'a hamdolsun bunun gibi birçok şeyi geride bıraktık. Türkiye'yi tekrardan ayağa kaldırdık.

UMULMADIK BİR BAŞARILARA İMZA ATTIK

Milli gelirimizin 2024 sonunda 1 trilyon 334 milyar dolara kişi başına milli gelirimiz ise 15 bin 550 dolara yükselmesini bekliyoruz. Bizden önce hayal dahi edilemeyen reformu kararlılıkla hayata geçirdik. Türkiye'yi güven ve istikrarlara uyum içerisinde kardeşlik içerisinde bugünlere getirdik. Elini vicdanını koyan herkes geçmişin Türkiye'si ile bugünü Türkiye'sini kıyaslıyor ve bugünü takdir ediyor. Aklınıza gelebilecek her alanda hiç umulmadık bir başarılara imza attık.

TÜRKİYE'Yİ 22 YILDA AYAĞA KALDIRDIK

Sayısız zorluklarla karşılaştık. Bunların tamamını geride bıraktık. Türkiye darbe anayasası kamburundan kurtulmalı. Bu çağrıyı ülkemizin ihtiyacı olduğu için yapıyoruz

"DERDE DERMAN OLMANIN PEŞİNDEYİZ"

Başkan Erdoğan: İstanbul'da belediye başkanlığı yaparken çöp çukur çamuru 1 yılda sildik süpürdük. Aynı sorun şimdi Muğla'da ve İzmir'de var. İzmir'de de hizmet vermeyen garip bir zihniyet var. CHP'nin büyükşehir belediyelerine bakın böyle bir dertleri var mı?