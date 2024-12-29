Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristler için kaçacak yerin olmadığı ve hiçbir yerin onlar için güvenli olmadığı vurgulandı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."