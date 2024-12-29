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Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 13:18 Güncelleme: 29.12.2024 13:23
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Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristler için kaçacak yerin olmadığı ve hiçbir yerin onlar için güvenli olmadığı vurgulandı.

4 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’li 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’li 4 terörist etkisiz hale getirildi Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’li 4 terörist etkisiz hale getirildi Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’li 4 terörist etkisiz hale getirildi

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