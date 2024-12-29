İstanbul’da kuyumculardan altın çalan çeteye operasyon: 7 gözaltı

(DHA)

16 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla kimlik bilgilerini belirlediği şüphelileri 25 Aralık Çarşamba günü Bağcılar, Avcılar, Esenler, Zeytinburnu ve Esenyurt'ta tespit edilen 16 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Biri kadın 7 şüpheli arasında bulunan M.A.'nın evinde yapılan aramada bir adet pompalı tüfek ile 28 fişek ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.