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İmralı: Çağrı yapmaya hazırım | A Haber’de değerlendirdiler

İmralı: Çağrı yapmaya hazırım | A Haber'de değerlendirdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.12.2024 12:49
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası DEM Parti İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. Görüşme sonrasında açıklama gelirken PKK'nın lağvedilmesine ilişkin teröristbaşı Öcalan'ın 'Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.' dediği kaydedildi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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