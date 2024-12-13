Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ziyaret! Hastalarla tek tek sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, burada tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan görüntülerde bir hastanın Başkan Erdoğan'a, 'Allah yar ve yardımcınız olsun Cumhurbaşkanım' ifadelerini kullandığı görüldü.
Başkan Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, hastalarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.
"ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN CUMHURBAŞKANIM"
Ayrıca Başkan Erdoğan, burada tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüntülerde Başkan Erdoğan'a bir hastanın, "Allah yar ve yardımcınız olsun Cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandığı görüldü.
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Öte yandan sağlık çalışanları da Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.