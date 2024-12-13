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Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ziyaret! Hastalarla tek tek sohbet etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.12.2024 19:50 Güncelleme: 13.12.2024 20:17
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Başkan Erdoğan’dan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ziyaret! Hastalarla tek tek sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, burada tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan görüntülerde bir hastanın Başkan Erdoğan'a, 'Allah yar ve yardımcınız olsun Cumhurbaşkanım' ifadelerini kullandığı görüldü.

Başkan Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ziyaret (Foto: AK Parti sosyal medya paylaşımı)Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ziyaret (Foto: AK Parti sosyal medya paylaşımı)

Başkan Erdoğan, hastalarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ziyaret (Foto: AK Parti sosyal medya paylaşımı)Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ziyaret (Foto: AK Parti sosyal medya paylaşımı)

"ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN CUMHURBAŞKANIM"
Ayrıca Başkan Erdoğan, burada tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüntülerde Başkan Erdoğan'a bir hastanın, "Allah yar ve yardımcınız olsun Cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandığı görüldü.

Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ziyaret (Foto: AK Parti sosyal medya paylaşımı)Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ziyaret (Foto: AK Parti sosyal medya paylaşımı)

Öte yandan sağlık çalışanları da Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN, KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ!

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