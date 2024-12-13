Başkan Erdoğan’dan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ziyaret! Hastalarla tek tek sohbet etti

Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ziyaret (Foto: AK Parti sosyal medya paylaşımı)

"ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN CUMHURBAŞKANIM"

Ayrıca Başkan Erdoğan, burada tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüntülerde Başkan Erdoğan'a bir hastanın, "Allah yar ve yardımcınız olsun Cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandığı görüldü.