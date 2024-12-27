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Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'de servis kazasında yaralanan öğrencilere "geçmiş olsun" ziyareti! Tek tek ilgilendi

Giriş: 27.12.2024 19:45 Güncelleme: 27.12.2024 20:07
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Başkan Erdoğan’dan Balıkesir’de servis kazasında yaralanan öğrencilere geçmiş olsun ziyareti! Tek tek ilgilendi

Geçtiğimiz günlerde  (25.12.2024) Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 26 kişi yaralanmıştı. Başkan Erdoğan, Balıkesir’in Pamukçu mevkinde meydana gelen servis kazası sonrası Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde tedavi edilen çocukları ziyaret etti. Bir hasta öğrencinin Başkan Erdoğan'a 'iyileşince Ankara'ya gelmek istiyorum' dedi. Başkan Erdoğan ise 'Balıkesir milletvekilimiz sizi alıp gelecek' dedi.  İşte kare kare o anlar...

BAŞKAN ERDOĞAN BALIKESİR'DE!

Geçtiğimiz günlerde (25.12.2024) Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.

Başkan Erdoğan’dan Balıkesir’de servis kazasında yaralanan öğrencilere geçmiş olsun ziyareti! Tek tek ilgilendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de Valiliği ziyaretinin ardından mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 işçinin evlerine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'de servis kazasında yaralanan öğrencilere ʺgeçmiş olsunʺ ziyareti! Tek tek ilgilendi (Foto: AA)Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'de servis kazasında yaralanan öğrencilere ʺgeçmiş olsunʺ ziyareti! Tek tek ilgilendi (Foto: AA)

AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar veren Erdoğan, daha sonra Pamukçu mevkiinde 26 kişinin yaralandığı servis kazasında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek hediyeler verdi.

Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'de servis kazasında yaralanan öğrencilere ʺgeçmiş olsunʺ ziyareti! Tek tek ilgilendi (Foto: AA)Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'de servis kazasında yaralanan öğrencilere ʺgeçmiş olsunʺ ziyareti! Tek tek ilgilendi (Foto: AA)

Atatürk Şehir Hastanesi'ne geniş güvenlik önlemleri arasında gelen Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da eşlik etti.

Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'de servis kazasında yaralanan öğrencilere ʺgeçmiş olsunʺ ziyareti! Tek tek ilgilendi (Foto: AA)Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'de servis kazasında yaralanan öğrencilere ʺgeçmiş olsunʺ ziyareti! Tek tek ilgilendi (Foto: AA)

"İYİLEŞİNCE ANKARA'YA GELMEK İSTİYORUM"
Bir hasta öğrenci, Başkan Erdoğan'a "iyileşince Ankara'ya gelmek istiyorum" dedi. Başkan Erdoğan ise "Balıkesir milletvekilimiz sizi alıp gelecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan hastane ziyaretiBaşkan Erdoğan’dan hastane ziyareti
Patlamada ölen işçilerin ailelerine taziye ziyaretiPatlamada ölen işçilerin ailelerine taziye ziyareti PATLAMADA ÖLEN İŞÇİLERİN AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİ

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Başkan Erdoğan’dan Balıkesir’de servis kazasında yaralanan öğrencilere geçmiş olsun ziyareti! Tek tek ilgilendi Başkan Erdoğan’dan Balıkesir’de servis kazasında yaralanan öğrencilere geçmiş olsun ziyareti! Tek tek ilgilendi Başkan Erdoğan’dan Balıkesir’de servis kazasında yaralanan öğrencilere geçmiş olsun ziyareti! Tek tek ilgilendi
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