Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'de servis kazasında yaralanan öğrencilere "geçmiş olsun" ziyareti! Tek tek ilgilendi

Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'de servis kazasında yaralanan öğrencilere ʺgeçmiş olsunʺ ziyareti! Tek tek ilgilendi (Foto: AA)

Atatürk Şehir Hastanesi'ne geniş güvenlik önlemleri arasında gelen Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da eşlik etti.