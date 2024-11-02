Esenyurt Belediyesi Ahmet Özer’in aile şirketi miydi? Kadrolar yakın çevresinde

'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine başkanvekili olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atanmasıyla belediyedeki nepotizmde ortaya çıktı.

AİLE ŞİRKETİNE ÇEVİRMİŞ!

Ahmet Özer'in, yakınlarını 'torpille' belediyede işe yerleştirdiği ortaya çıktı. Oğlu Serhan Özer'in Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışman yapan Özer, kızı Serap Özer'i Medya ve İletişimden Sorumlu Müdür, kardeşi Azad Özer'i Koruma Sorumlusu olarak işe aldığı belirlendi. Bununla da yetinmeyen Özer, kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban'ı Özel Kalem Müdürü, dayısının oğlu Muhammet Yılmaz'ı ise İşyeri Ruhsat Müdürü yaptı. Kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ı ise önce İmardan Sorumlu Danışman, daha sonra ise Teknik İşler ve İmar Müdürü olarak atadığı ortaya çıktı.

Bununla birlikte, Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Danışmanı yapan olarak görevli olmasına rağmen belediye müdürlüklerinin birçoğunun whatsapp guruplarında yer aldığı, talimatlarının birçoğunu whatsapp grupları üzerinden verdiği anlaşıldı.

Sabah'ın haberine göre; Belediye başkanının diğer çocuğu Avukat Seraf Özer ise Medya ve İletişimden Sorumlu olarak mesaisinin büyük kısmını belediyede geçiriyor ve tüm sosyal medya guruplarından talimatlar veriyor. ABD'den transfer ettiği yakın köylüsü ve arkadaşı Cevdet Özister Fen İşleri, Temizlik ve Park Bahçeler gibi teknik müdürlüklerden sorumlu Genel Koordinatör olduğu, Özer'in DEM Parti ile ilişkilerini koordine ettiği belirlendi.