Gazze’deki soykırıma karşı 1 Ocak’ta dünyaya mesaj! Zulme rağmen dünya ayakta: Hepimiz vicdanen sınanıyoruz

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 308 sivil toplum kuruluşu, bu yıl da 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlik için katılım çağrısı yaptı. "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, Bugün Emevî, Yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla gerçekleşecek buluşma, büyük bir dayanışma mesajı vermeyi hedefliyor.

A Haber'de Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde yayınlanan "Aklın Yolu" programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Beşinci, 15 aydır devam eden soykırımın vicdani bir sınav olduğunu belirterek, "Hepimiz bu dönemin sorumluluğunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı. İşte dikkat çeikici programdan satır başlıkları;

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"Bu anlamlı konuya temas edildiği için teşekkür ederim, çünkü bu mesele maalesef gündemden düşmüş durumda. 21. yüzyılda Gazze'de bir soykırım yaşanıyor ve insanlık vahşice katlediliyor," diyen Beşinci, bu durumun tüm insanlık için bir vicdan sınavı olduğunu vurguladı.

Açıklamalarında Gazze'deki trajedinin boyutlarının anlatılmasının bile güç olduğunu belirten Beşinci, "Rakamları, görüntüleri ve verileri konuşmak mümkün değil. Yaşananlar, vicdanların kaldırabileceği türden değil," ifadelerini kullandı.

Beşinci, dünyanın sessiz kaldığı bu insanlık suçuna dikkat çekmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

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GAZZE'DE KONUŞAN HERKES KANLA SUSTURULDU

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Gazze'de devam eden insanlık dışı zulmün yalnızca Filistin halkını değil, tüm insanlık vicdanını derinden yaraladığını belirterek açıklamalarını sürdürdü. İsrail'in sistematik propaganda yöntemlerine ve uyguladığı basın sansürüne dikkat çeken Beşinci, Filistin lehine yapılan paylaşımların yok edilirken, İsrail destekli içeriklerin büyük etkileşim aldığını vurguladı.

"Konuşan herkes kanla susturuluyor. İsrail'in bölgede tüm bombaları test ettiği bir alan haline gelen Gazze, bir açık hava hapishanesi olarak 56 yıldır zulüm altında. 57. yılında ise bu vahşet, işgal operasyonları ve açık bir soykırım halini aldı," diyen Beşinci, Gazze'nin insanlık tarihindeki kara bir leke olarak yer aldığını ifade etti.

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İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında çıkan uluslararası tutuklama kararına değinen Beşinci, "Artık dünyanın hiçbir yerine gidemiyor. Yasakladıkları Filistin bayrağı ise dünyanın dört bir yanında dalgalanıyor. Belki büyük bedeller ödedik, çok sayıda şehit verdik, ancak İsrail, devlet aklı olan bir topluluk olarak kendine en büyük zararı vermiş durumda. Şu an tüm insanlık tarafından lanetleniyorlar," dedi.

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1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek etkinliğin, Gazze'nin kamuoyunda yeniden hak ettiği yeri bulması için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Beşinci, "Bu eylemle, Gazze'nin yaşadığı zulmü ve Filistin halkının haklı davasını tekrar dünyanın gündemine taşıyacağız. Tüm insanlığı adalete, vicdana ve dayanışmaya çağırıyoruz," ifadelerini kullandı.