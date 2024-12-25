YPG/PYD'li Salih Müslim ile röportaj yapmıştı! Nevşin Mengü hakkında istenen ceza belli oldu
Nevşin Mengü, YouTube kanalından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile röportaj yapmıştı. Yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda, Mengü’nün “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 7.5 yıla kadar hapsi istendi.
Nevşin Mengü, YouTube kanalından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile röportaj yapmıştı. Terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında Mengü 14 Aralık günü gözaltına alınmış, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilerek serbest bırakılmıştı.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanmada Nevşin Mengü sanık olarak yer aldı. İddianamede, Nevşin Mengü ve kırmızı bültenle aranan PYD silahlı Terör Örgütü Eş Başkanı Salih Müslim ile olan röportajının dökümü yer aldı.
ÖVME YOK PROPAGANDA VAR
İddianamede, sunucu olarak bulunan şüpheli Nevşin Mengü'nün suçtan dolayı bir kişiyi övme mahiyetinde bir söz ya da beyan bulunmadığı, ancak PYD Silahlı Terör Örgütü Eş Başkanının örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak meşru göstermeye çalıştığı yer aldı. İddianamede, propaganda fiilinin terör örgütünün gayri meşru yöntemlerine toplum nezdinde saygınlık kazandırma girişimi olup manevi anlamda örgüte katkı sağladığı vurgulandı.
HAPSİ İSTENDİ
Yayın sonrasında Müslim'in sarf ettiği söz ve beyanlarının birçok sosyal medya hesabından paylaşılarak binlerce kez görüntülendiği belirtilerek Mengü'nün "Basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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