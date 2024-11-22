Hulusi Akar’dan Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ’ın iddialarına yalanlama: Hukuk çerçevesinde hesap soracağız

Kılıçlı yemin töreni düzenleyen teğmenlerle ilgili soruşturma devam ederken, gazeteci Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olayla ilgili bazı iddialar ortaya atmıştı. Nevşin Mengü, söz konusu yemin töreni sonrası TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın MHP lidri Devlet Bahçeli'ye giderek "Teğmenler Zafer Partili" dediğini iddia etmişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ da bu iddiaya arka çıkmış ve "Akar, Bahçeli'yi teğmenlere karşı Zafer Partisi üzerinden tahrik etmiş" açıklamasında bulunmuştu.

Ümit Özdağ'ın Hulusi Akar'la ilgili iddialar içeren paylaşımı (X)

AKAR'DAN YALANLAMA GELDİ: HUKUK ÇERÇEVESİNDE HESAP SORACAĞIZ

Söz konusu iddialar sonrası TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar bir paylaşım yaptı. Akar paylaşımında iddiaları şu sözlerle yalanladı:

Kişisel piar ve reyting uğruna kimse itibar suikasti yapamaz.

Sözde bir gazetecinin tamamen masa başında ürettiği, kurgulanmış, gerçeklikle hiçbir şekilde bağdaşmayan tümüyle hayal ürünü bilgileri servis etmesi kabul edilemez.

Basın ahlak esaslarını yok sayanları ve entelektüel ahlak yoksunlarını kınıyoruz!

Sorumsuzluğu ve seviyesizliği meslek edinmişlerin kamuoyunu meşgul etmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Kuyuya taş atana da taşın peşinden atlayana da hukuk çerçevesinde hesap soracağız.

Hulusi Akar'ın Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ'ın iddialarını yalanladığı paylaşım (X)