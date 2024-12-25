Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! "Hedef Türkiye ile Filistin ticaret hacmini artırmak"

Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı imzalandı. (Foto: İHA)

"TÜRKİYE, BİZİ GERÇEK DOSTLUKLA VE KARDEŞLİKLE TANIŞTIRDI"

Muhammed el-Amur da Filistin'de bulunan aileler, akrabalar ve dostların yaralarına deva olabilmek adına Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan dostlarla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Filistin halkının dünyada işgal altında yaşayan son halk olduğunu bildiren el-Amur, "Halkımız hala bu işgalin altında yaşamaktadır. Bu işgalden bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bunun için değerli dostlarımızdan ve kardeşlerimizden destek istiyoruz. Bu toplantılarımız, bu önemli toplantılar Filistin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne denli derin olduklarını bizlere tekrardan göstermektedir. Zira bizim tarihi ilişkilerimiz vardır." açıklamasını yaptı.

el-Amur, Türkiye'nin İsrail ile 10 milyar dolarlık ticaret hacimlerini göz ardı ederek İsrail'e ticaret yasağı getirdiğini ifade ederek, "Bu, Filistinli kardeşlerinin yanında durduklarının bir göstergesidir. Kendilerine çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Türkiye hükümetinin yaptığı eylemler neticesinde kendi yanlarında saf tuttuğunu ve kendilerini gerçek dostlukla ve kardeşlikle tanıştırdıklarını belirten el-Amur, "Bizim kardeşlik ilişkilerimiz uzun zamanlara dayanmakta ve her seferinde bu pekişmektedir. Önümüze koyduğumuz bazı planlar çerçevesinde bu kardeşlik ilişkileri de gitgide güçlenmeye, pekişmeye devam etmektedir. Türkiye'nin İsrail'e karşı uyguladığı ticari yasağın burada tekrardan önemini hatırlatmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"FİLİSTİN İLE TÜRKİYE'NİN ARASINDAKİ TİCARET HACMİ YAKIN GELECEKTE ÇOK DAHA FAZLA YÜKSELECEK"

Bakan, el-Amur, Filistin ile Türkiye'nin arasındaki ticaret hacminin yakın gelecekte çok daha fazla yükseleceğini ifade ederek, birçok alanda iş birliği protokolü imzaladıklarını dile getirdi.

Eğitim, tarım ve sanayi sektöründe tecrübe paylaşımı konusunda, hurma kotasının artırılması, 41 tarım ürününün gümrükten muaf kotasına dahil edilmesi konusunda sözler aldıklarını dile getiren el-Amur, "Filistin'de işgal güçlerinin yaptığı yıkımın Türkiye tarafından tekrardan inşa edileceğini, Türk kardeşlerimizden destek alacağımızı, iş birliği yapacağımızı ve bazı önemli ortaklıklar yapacağımızı düşünüyorum. Herkes buna hazır olsun. Zira bizim aramızda hem kardeşlik ilişkileri hem din birliği ilişkilerimiz vardır. Çünkü, bizim halklarımız tek bir halktır. Tarih de bunun şahididir." dedi.

el-Amur, özel sektör, kamu sektörü ve diğer bütün sektörlerde olsun, bugün protokolde imza attıkları bütün konularda iş birliği yapacaklarına işaret ederek, "Bu iş birliğini en iyi şekilde yapacağımızı taahhüt ediyoruz ve karşımıza çıkacak bütün engelleri aşacağımıza inanıyoruz. Filistin ile Türkiye'nin arasındaki hem ticari hem kardeşlik ilişkilerinin çok iyi ilişkiler olmasının önünde herhangi bir engel olmadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.