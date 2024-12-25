Teröristleri tedavi ettiler! PKK ile anlaşmalı hastanelerle çalışan 3 doktor yakalandı
Hain terör örgütü PKK ve uzantıları ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar ile PKK'ya darbeler vuruluyor. Son olarak Bitlis merkezli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları ve PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri tespit edilen 3 doktor yakalanarak gözaltına alındı.
Bitlis merkezli operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor İstanbul'da gözaltına alındı.
OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
TERÖİRSTLERİ TEDAVİ ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI!
Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri, yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor, Bitlis merkezli olarak İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.