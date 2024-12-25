Bakan Şimşek Yalova'da iş insanlarıyla bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'İş Dünyası Buluşması' programı çerçevesinde Yalova'da iş insanlarıyla bir araya geldi.
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda (YTSO) düzenlenen toplantı için kente gelen Bakan Şimşek, Vali Hülya Kaya ve YTSO Başkanı Cemil Demiryürek tarafından karşılandı.
Şimşek, Demiryürek'in makamında yapılan görüşme sonrası YTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası Bakan Şimşek kentten ayrıldı.
Programa, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve sektör temsilcileri katıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dedektif ruhu taşıyan burçlar: Zekaları ve analiz yetenekleri ile hayran bırakıyorlar
- Kaymakam adaylığı sınav başvuruları ne zaman? 2025 İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adaylığı sınavı hangi tarihte?
- Fincanlarınızı ışıl ışıl yapacak temizlik tüyosu: 5 dakika bekletmeniz yeterli
- İlişkilerde olumsuz etkiler yaratan 4 cümle: Nankör insanların sıkça kullandığı ifadeler
- AÖL soru ve cevap anahtarı PDF ekranı 2024 | Açık Lise 1. dönem sınav soruları yayımlandı mı?
- Doğal bir sağlık deposu: 1 bardak yetiyor! Kolesterolü dibe çekiyor, sağlığı zirveye çıkarıyor
- KGM 409 sürekli işçi alımı kura sonuçları 25 Aralık | KGM sürekli işçi alımı kura çekimi ASİL-YEDEK isim listesi açıklandı mı?
- Buzdolabına sakın koymayın! Bu iki besin buzdolabında zehre dönüşüyor, sağlığı tehdit ediyor!
- AK Parti Grup Toplantısı bugün mü, saat kaçta? AK Parti Grup Toplantısı gündem maddeleri
- Azerbaycan yolcu uçağı nerede düştü? Uçakta kaç yolcu vardı, ölü ve yaralı var mı? Kazakistan Aktau nerede?
- Gönül Dağı’nda flaş karar: O başrol diziye veda ediyor
- Gürültü yapana 11.000 TL, Yere çöp atana 6.923 TL ceza! Yeni düzenleme geldi: O tarih itibarıyla...