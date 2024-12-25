Bakan Şimşek Yalova’da iş insanlarıyla bir araya geldi

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda (YTSO) düzenlenen toplantı için kente gelen Bakan Şimşek, Vali Hülya Kaya ve YTSO Başkanı Cemil Demiryürek tarafından karşılandı.

Şimşek, Demiryürek'in makamında yapılan görüşme sonrası YTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.