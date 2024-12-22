MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

TSK'nın Kuzey Irak'ın kuzeyinde yaptığı arama tarama çalışmaları kapsamında PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen silah ve mühimmat deposu ortaya çıkarıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada; silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilenler şu şekilde: 1 termobarik lav silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 6 şarjörü, 553 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 termal şemsiye, 4 savunma ile 2 taarruz el bombası, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve fünyeler, 1 M-16 piyade tüfeği dipçiği, 1 fotoğraf makinesi, 2 kindle, 3 radyo, 1 telefon, 1 gaz maskesi, alpha-fire düzenekleri, çeşitli ebatta aküler, kesintisiz güç kaynağı, 2 adet 2,5 kilovat jeneratör, örgütsel dokümanlar, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme" denildi.