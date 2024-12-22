Milli judocu Emre Yazgan'a acı veda! Anne ve baba Yazgan güçlükle ayakta durdu! İkizi tabutun başından ayrılamadı
Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için Kocaeli'nin Gebzce ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Gebze Asri Mezarlığı morgundan alınan 16 yaşındaki judocunun cenazesi, Sultan Orhan Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından öğle vakti İlyasbey Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Baba Fatih Yazgan ile anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durdu.
Kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.
CENAZESİ MEMLEKETİ TRABZON'A GÖNDERİLECEK
Genç judocunun cenazesi, defnedilmek üzere uçakla memleketi Trabzon'a gönderilecek.
Cenaze namazına, baba Fatih Yazgan ve sporcunun ikizi Yunus Yazgan'ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, CHP Kocaeli Milletvekili Özgür Harun Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Kocaeli TOHM Merkezi sporcuları katıldı.
Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum Palandöken'de dün yüksek irtifa çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı.
16 YILLIK ÖMRÜNE SIĞDIRDIĞI SPOR BAŞARILARI
Emre Yazgan, 2017'de Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ve 2018'de Judo Küçükler Türkiye Birinciliğinde 1'incilik elde etti. 2023 yılında Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan Yazgan, bu yıl da Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda aynı kiloda 3'üncülük kazandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MEB AÖL 1. Dönem sınavları soru ve cevapları anahtarı yayımlandı mı?
- Marmara'da korkutan deprem! 22 Aralık 2024 İstanbul, Tekirdağ'da deprem mi oldu? AFAD-KANDİLLİ son dakika...
- Necdet Kökeş sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Zamlı MTV 2025 fiyat listesi: Motosiklet, Minibüs... Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Zam oranı yüzde kaç oldu?
- Saçlarınız bu formülle jet hızında uzayacak! Şampuanınıza bir tutam eklemeniz yeterli
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor-GS mücadelesi şifresiz mi, hangi kanalda?
- ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Emekliye %16.47'lik oranla zamlı maaşlar belli oldu! 2025'te SSK, BAĞ-KUR'luya refah payı ayarı: 12.500 TL alana...
- Meteoroloji tek tek uyardı: Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, buzlanma, çığ... Saatte 60 km hızla radara yansıdı!
- Kişilik Analizi: Ayak şekline göre hangi liderlik tarzına sahipsiniz?
- Konut kredisinde hesaplar yenilendi! 2 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı ne kadar?
- Kuru fasulye pişirmenin sırrı! Bu yöntem ile fasulyeler dağılmıyor, gaz sorunu olmuyor