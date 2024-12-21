Sayıştay uyardı Mansur Yavaş oralı olmadı! SGK borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulmuştu! O gerçek ortaya çıktı

SGK'ya toplamda en fazla prim borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi uygulandığı, bu kapsamda 5 milyar 700 milyon TL borç ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilk sırada yer aldığı açıklandı.

Bloke kararı sonrası kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye ve bağlı kuruluşları ASKİ ile EGO'nun SGK veya vergi borcu bulunmadığını, borcun yalnızca 16 iştirak şirketinden 6'sına ait olduğunu ileri sürdü.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (AA)

Sabah'ın haberine göre Haciz işlemi nedeniyle bu şirketlerin tüm hesaplarına bloke konulduğunu belirten Yavaş, toplam borç tutarının yaklaşık 52 milyon TL olduğunu ifade etti. Haciz uygulanan şirketler arasında Bugsaş A.Ş. (16 milyon TL), Belpa A.Ş. (15,6 milyon TL), Belka A.Ş. (17,5 milyon TL), Anfa Peyzaj (1,6 milyon TL), Anfa Güvenlik (1,26 milyon TL) ve Anket A.Ş. (107 bin TL) yer aldı.

SGK borçları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarına bloke konulmuştu

SAYIŞTAY DEFALARCA UYARDI

Sayıştay'ın 2023 yılı denetim raporlarında, ABB iştirak şirketleri BUGSAŞ ve ANFA'nın yasal ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi nedeniyle mali kayıplara uğradığı ortaya çıktı. Raporda, iki şirketin toplamda milyonlarca liralık gecikme zammı ve idari para cezası ödediği tespit edildi. Ayrıca Sayıştay'ın 2022 raporlarında da Yavaş yönetiminin vergi borçlarına karşın uyarıldığı öğrenildi.

Raporlara göre; BEL-PA, PORTAŞ, BUGSAŞ'da çalışan işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı görülmüştü. BELPA'nın'da yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu, geciken bu borçlar nedeniyle şirkete bir de yüksek miktarda gecikme zammı ve faiz gibi ilave maliyetler çıktığına değinilmiş, PORTAŞ'ında, şirketin yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği yer almıştı.

SGK borçları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarına bloke konulmuştu

BUGSAŞ, 66 MİLYON TL EK YÜK ALTINDA KALDI

Sayıştay'ın 2023 yılı denetim raporu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki BUGSAŞ'ın vergi, SGK borçları ve sendika aidat ödemelerini zamanında yapmaması nedeniyle büyük bir mali külfetle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Denetim raporunda, şirketin toplam 66.395.671,34 TL tutarında gecikme bedeli ve idari para cezası ödediği tespit edildi.

SGK borçları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarına bloke konulmuştu

ANFA: GECİKME ZAMMI MALİYETİ 7,8 MİLYON TL'Yİ AŞTI

ANFA ile ilgili denetim raporunda, sosyal güvenlik primleri ve vergi borçlarının yasal süreler içinde ödenmediği ve bu nedenle şirketin toplamda 7.810.330,61 TL gecikme zammı ödediği belirlendi.