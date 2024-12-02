CHP’li belediyelerin SGK prim borçları dudak uçuklattı! Bakan Işıkhan duyurdu: İstanbul, Ankara ve İzmir zirvede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçlarını açıkladı. Buna göre listede CHP'li İzmir, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri Eylül 2024 itibarı ile toplamda 157 milyar TL borçlu çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin ve belediyelerin kurduğu şirketlerin SGK prim borçlarının genel bütçe paylarından kesilerek tahsil edilmesine yönelik düzenlemeyi değerlendirdi.

"BORÇLARINIZI ÖDEYİN" ÇAĞRISI

Kararın tüm belediyeleri kapsadığını ve "siyasi müdahale" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Işıkhan, borçların Sayıştay raporlarında da yer aldığını ifade ederek "Bir kanun, genelge veya düzenleme yayımlandığında herkes için geçerlidir. Kimse bundan muaf tutulamaz. Amacımız belediyelerle iş birliği yaparak çözüm üretmek. Belediyelerden borçlarını ödeme iradesi göstermelerini bekliyoruz. Şimdiye kadar çözüm için kapımızı çalan tüm belediyelerle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

İŞTE EN ÇOK BORÇU OLAN CHP'Lİ BELEDİYELER

Eylül 2024 itibarıyla, belediyeler ve belediye şirketlerinin toplam prim borcunun 157 milyar 247 milyon TL'ye ulaştığını aktaran Bakan Işıkhan, bu tutarın 139 milyar 682 milyon TL'sinin belediye şirketlerine ait olduğunu açıkladı. En borçlu beş belediye ise şöyle sıralandı:

Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi – 9.9 milyar TL, Ankara Büyükşehir Belediyesi – 8.8 milyar TL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi – 6.4 milyar TL, Adana Büyükşehir Belediyesi – 4.4 milyar TL, Şişli Belediyesi ise 2.9 milyar TL ile en çok borçlu belediyeler arasında yer aldı.

ÖDENMEYEN BORÇLAR BÜTÇE PAYINDAN KESİLECEK

Bakan Işıkhan, il müdürlükleri aracılığıyla belediyelere borç yapılandırma, taksitli ödeme veya gayrimenkul takası gibi seçeneklerin sürekli hatırlatıldığını ifade etti. Ödenmeyen borçların genel bütçe paylarından kesinti yoluyla tahsil edileceğini belirten Işıkhan, tahsilat süreçlerinin kanunlara uygun şekilde yürütüleceğini kaydetti.

Şimdiye kadar taksitlendirme, gayrimenkul takası ve icra yoluyla toplamda 10 milyar 106 milyon TL tahsil edildiğini belirten Işıkhan, "Hedefimiz sorunun çözümüne katkıda bulunarak tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamaktır" dedi. Belediyelerin prim borçlarının ödenmesine yönelik düzenleme, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması ve borçların sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacı taşıyor.