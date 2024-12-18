SGK borçlusu CHP'li belediyelere "balyoz"lu örnek! 25 yıl önce borcunu ödemeyenin maaşına haciz kondu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu bulunan 6 belediyeye haciz işlemi uyguladı.

HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılan tüm uyarılara rağmen SGK prim borçlarını ödemeyen, en fazla prim borcu bulunan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke koydurdu.

BAŞKAN'DAN BORÇLU CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ

Başkan Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından defalarca kez borçlu belediyelere borçlarını ödemeleri konusunda çağrı yapılmıştı. Başkan Erdoğan CHP'li belediyelerin borçlarına tepki göstererek "Şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince paraları var, SGK prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar" demişti.