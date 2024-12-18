SGK borçlusu CHP'li belediyelere "balyoz"lu örnek! 25 yıl önce borcunu ödemeyenin maaşına haciz kondu
CHP'li belediyeler SGK'ya borçlu belediye listesinde zirvede yerini aldı. Listede CHP'li İzmir, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri Eylül 2024 itibarı ile toplamda 157 milyar TL borçlu çıktı. Hem Başkan Erdoğan hem de Bakan Işıkhan'ın defalarca çağrı yapmasına rağmen belediyeler borçlarını ödemedi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından CHP'li 6 belediyeye prim borçları nedeniyle haciz işlemi başlatıldı. CHP'li belediyelerin borçları tepkilere neden olurken 2000 yılında o dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan tarafından borcunu ödemeyen belediyelerin başkanlarının maaşlarına ve belediyenin mülklerine haciz konduğu ortaya çıktı. 'Okuyan balyozu' şeklinde gazetelere manşet verilen bu durum CHP'nin borçları konusundaki rahatlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu bulunan 6 belediyeye haciz işlemi uyguladı.
HESAPLARINA BLOKE KONULDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılan tüm uyarılara rağmen SGK prim borçlarını ödemeyen, en fazla prim borcu bulunan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke koydurdu.
BAŞKAN'DAN BORÇLU CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ
Başkan Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından defalarca kez borçlu belediyelere borçlarını ödemeleri konusunda çağrı yapılmıştı. Başkan Erdoğan CHP'li belediyelerin borçlarına tepki göstererek "Şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince paraları var, SGK prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar" demişti.
25 YIL ÖNCE BORCUNU ÖDEMEYENE "BALYOZ"!
CHP'li belediyelerin borç rahatlığı tepkilerin odağındayken 2000 yılında dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan tarafından borcunu ödemeyen belediyelerin başkanlarının maaşlarına haciz konduğu ortaya çıktı.
2 HAFTA İÇİNDE "OKUYAN" DARBESİ
Bu durum o dönem manşetelere "Okuyan balyozu" şeklinde verilmişti. O dönem Okuyan tarafından 950 belediye başkanının maaşına ve tüm mallarına haciz koydurmuştu. Okuyan uyarı yaparak 1-2 hafta beklediği ve ardından "balyozunu" indiriyordu.
BORÇLULARIN MALLARI İLE SSK ZENGİN OLDU!
Okuyan, belediyelerin hamama kadar her türlü mülküne, belediye başkanlarının maaşının haczedildiği, belediyenin mülklerine, gelirlerine de el koydurmuş ve bu konuda oldukça sıkı ve disiplinli şekilde davranmıştı. Hatta öyle ki o dönem borçlu belediyelerin el konan malları ile SSK mal zengini olmuştu.
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