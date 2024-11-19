AK Parti'den CHP'li belediyelere "SGK borcu" tepkisi! "Konsere para vereceksin kanserli hastaya para vermeyeceksin"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hatırlanacağı üzere belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ise Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı CHP'li milletvekillerinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları nedeniyle hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından suç duyurusunda bulunmasını değerlendirdi.

Bakan Tekin'in açıklamalarında "laiklik tartışması" başlatmadığını, laikliğin doğru yorumlanması gerektiğini söylediğini anlatan Yıldırım, Tekin'in açıklamalarına karşı çıkanların laiklik anlayışında "camileri kapatmak, başörtülüleri okula almamak" olduğunu söyledi.

Yıldırım, AK Parti hükümetlerine gelene kadar din ve inanç düşmanlığı üzerinden uygulanan bir laiklik anlayışı olduğunu savunarak, "Özellikle Müslümanlar üzerinden bu yapıldı. 28 Şubat'ta üniversitelerdeki yaklaşımı gördük. Sakallı, başörtülü avına çıkan rektörlerden, dekanlardan bahsediyorduk. Onları okula almayarak suç işleyen kimselerden bahsediyorduk. AK Parti iktidarı ile her türlü inanç, fikir ve ifade hürriyetini teminat altına almışız. CHP, fikir, düşünce ve inanç düşmanıdır. Siz herhangi bir düşüncenizi ifade etmeye kalktığınızda sizi susturmaya kalkarlar." diye konuştu.

BELEDİYELERİN SGK'YE OLAN BORÇLARI

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki büyükşehir belediyelerine SGK'ye olan borçlarını ödeme çağrısında bulunan Yıldırım, belediyelerin toplam borcunun 150 milyar lirayı aştığını dile getirdi.

Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Şubat 2019'daki borcunun 200 milyon lira, şu an 8,3 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2019'da 6 milyon lira, 2024'te 9,6 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2019'da 70 milyon lira, şu an ise 6 milyar lira borcu olduğunu söyledi.

Belediyelerin sanatçılara verdiği para ile borçlarını ödeyebileceğini ifade eden Yıldırım, "SGK'nin tek kaynağı primdir. Başka bir kaynağı yok. Bir fabrikası yok. Hastalarımızın tedavi masrafını karşılayacak, kanser hastasına öncelik verecek. Konsere para vereceksin, kanserli hastaya para vermeyeceksin. SGK'nin tek kaynağını kesiyorsun." dedi.

Öte yandan hatırlanacağı üzere CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın başkentlinin paralarını konserlere harcaması CHP'li isimlerin de tepkisine neden oldu. Mansur Yavaş kendini "Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yaptığımız konserlerde 94 milyon lira harcadık" sözleriyle savunmaya çalıştı.