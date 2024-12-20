Başkan Erdoğan'dan Suriye halkına mektup! "Geleceğin Suriye'sini yine birlikte inşa edeceğiz"
Başkan Erdoğan, 61 yıllık Baas rejimini devirerek büyük bir zafer kazanan Suriye halkı için mektup kaleme aldı. Erdoğan mektubunda, 'Türkiye ve Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızdadır. Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini yine birlikte inşa edeceğiz.' dedi. Başkan Erdoğan'ın mektubu, Suriyelilere ulaştırılmak üzere 75 bin yardım kolisine yerleştirilerek Ankara'dan Suriye'ye gönderildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Suriyeliler için hazırlanan 75 bin gıda kolisinin içine yerleştirildi. Arapçaya çevrilen mektuplar tırlarla birlikte Ankara'dan yola çıktı.
Başkan Erdoğan, kaleme aldığı mektupta Suriyelilere bu ifadelerle seslendi: "Aziz Kardeşlerim, Türkiye ve Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızdadır. Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek büyük bir destan yazdınız. Zulme ve zalime asla boyun eğmediniz. Yeise kapılmadınız. İlk günden itibaren hep 'Allah büyüktür' dediniz, 'O Rahman ve Rahim olandır' dediniz, 'O alemlerin Rabbi'dir' dediniz; yalnız O'na güvendiniz, yalnız O'ndan yardım dilediniz. Düştüğünüz yerden daha güçlü tekrar ayağa kalktınız. Böylece nesilden nesile gururla anlatılacak muhteşem bir kahramanlık hikayesine imza attınız. Unutmayınız, 'Men sabera, zafera.' Sabreden mutlaka zafere ulaşır. 'Yenilgi yenilgi büyüyen' bu şanlı zaferin asıl sahibi sizlersiniz. Sizleri, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Zaferiniz hayırlı, mübarek olsun diyorum.
Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz. Gönül gönüle verecek, zorlukların, sıkıntıların, engellerin üstesinden Allah'ın yardımıyla birlikte geleceğiz. Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini yine birlikte inşa edeceğiz. Bugün dünden daha güzeldir; inşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır.
Ecdadımızın emanetine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu ikramını kabul etmeniz dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında 2025 yılı için memur alımı yapılacak
- KAMU PERSONEL ALIMI | Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) 456 sözleşmeli personel alımı yapıyor
- Kızılay Personel Alımı | Aralık ayı Kızılay personel başvuruları devam ediyor: KPSS şartı aranmıyor
- Anti-inflamatuar diyet nedir? Sağlıklı ve dengeli beslenmenin sırrı
- Kilo vermeye çalışırken neden kilo alıyoruz? Beslenme uzmanı açıkladı
- En düşük memur maaşı 44 Bin TL! Zam oranları belli oldu: Öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?
- Resmi Gazete'de duyuruldu! Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar
- EN UZUN GECE | Kış gün dönümü ne zaman: en uzun gece kaç saat sürüyor? 21 Aralık'ta neler oluyor?
- CUMA HUTBESİ konusu 20 Aralık 2024 | Milli ve Manevi Değerlerimizi Muhafaza Edelim
- 20 Aralık İl İl Meteoroloji Hava Durumu | Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine karşı uyarı
- Bonkörlük onların doğasında var! Bu 5 burç cömertlikte zirveye oynuyor
- İsrafı önleyin: bozuldu diye çöpe atmayın! Son kullanma tarihi olmayan gıdalar