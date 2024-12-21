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2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'den geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2024 01:09 Güncelleme: 21.12.2024 01:20
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2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM’den geçti

Son dakika... 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Son dakika... 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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