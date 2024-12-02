Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor. Milatoviç karşılama öncesinde Anıtkabir'i ziyaret ederek özel deftere imza attı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor.
Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Milatovic, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Milatovic, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.