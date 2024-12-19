Kahire'de diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 kapsamında bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de diplomasi trafiğine başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile D-8 Zirvesi için gittiği Kahire’de bir araya geldi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 kapsamında bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de diplomasi trafiğine başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile D-8 Zirvesi için gittiği Kahire'de bir araya geldi.
PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bonkörlük onların doğasında var! Bu 5 burç cömertlikte zirveye oynuyor
- İsrafı önleyin: bozuldu diye çöpe atmayın! Son kullanma tarihi olmayan gıdalar
- Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı! 2025 zamlı asgari ücret 3. toplantı sonrası ilk rakam ne oldu?
- Lezzetli kek tarifi: Puf puf kabaran kek yapmanın sırrı
- Kişilik Analizi | Oturma pozisyonunuz sizi ele veriyor: Kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
- Regaip Kandili ne zaman? 2025 Diyanet takvimi: Regaip gecesi hangi tarihte idrak edilecek?.
- İstanbul elektrik kesintisi 20 Aralık | 19 ilçeye uyarı yapıldı: Saatlerce sürecek! Esenyurt, Şişli, Bağcılar, Avcılar...
- 7 günde 7 kilo verdiren tarif! Besin deposu: Metabolizmayı ateşliyor, yağları cayır cayır yakıyor
- Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde geçme notu 70 oldu! Bakan Tekin açıkladı
- Evinizde bu bitkiye yer açın! Kaktüslerin duyulmamış mucizevi etkileri: Birçok faydası bulunuyor
- Yurt dışı öğretmen görevlendirme sınavı başvuru ekranı | MEB yurt dışında görevlendirilecek öğretmen seçme sınavı şartları neler?
- Asgari Ücrette hesaplama tamam! %25-30-44-45-46 zamla işçiye yeni maaşlı tablo oluştu: 2025'te en az...