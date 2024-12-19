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Kahire'de diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 17:43 Güncelleme: 19.12.2024 18:36
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Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 kapsamında bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de diplomasi trafiğine başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile D-8 Zirvesi için gittiği Kahire’de bir araya geldi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 kapsamında bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de diplomasi trafiğine başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile D-8 Zirvesi için gittiği Kahire'de bir araya geldi.

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PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

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