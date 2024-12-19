Bakan Kurum tarih verdi! "Evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak"

Dünyaya parmak ısırtan bu çabamız, çok daha büyük bir hızla devam ediyor. Şu ana kadar 155 bin konutumuzu alnımızın akıyla teslim ettik.10 gün sonra da inşallah 200 bininci yuvamızın anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz.