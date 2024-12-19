20 Aralık 2024, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı! "Aldığımız kararlar ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olsun"

Başkan Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı! "Aldığımız kararlar ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olsun"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 23:35 Güncelleme: 19.12.2024 23:38
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan D-8 Zirvesi paylaşımı! Aldığımız kararlar ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, 'Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.' temennisinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı! (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı! (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün dost ve kardeş Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük. Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında zirveye ilişkin görüntülere de yer verdi.

Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştüBaşkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör