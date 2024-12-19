Başkan Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı! "Aldığımız kararlar ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olsun"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı! (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün dost ve kardeş Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük. Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında zirveye ilişkin görüntülere de yer verdi.