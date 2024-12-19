19 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek! Karar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek! Karar Resmi Gazete’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 01:30
ABONE OL
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek! Karar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Aralık'ta Mısır Arap Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör