Vahşet rejiminin zulmünü A Haber görüntüledi! Yermük Mülteci Kampı'nda insanlık dramı | "200 kişi açlıktan öldü"
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimin devrilmesinin ardından bölgedeki insanlık dramı ortaya çıktı. Hapishanelerdeki vahşet ve yaşananlar tüm dünyanın kanını donduran cinstendi. Bu korkunç vahşet elbette Sednaya Hapishanesi ile sınır kalmamıştı. Yermük Mülteci Kampı da insanlık dışı durumun yaşandığı noktalardan biriydi. Yermük'teki o dramı A Haber ekibi görüntüledi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Kameraman Ahmet Işık Yermük Mülteci Kampı'ndaki kanlı rejimin izlerini sürdü. Bölgede yaşananlar kan dondurmanın yanı sıra rejimin ne kadar vahşet dolu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ata Gündüz Kurşun, rejim zamanında kampa giriş çıkışların olmadığını belirterek 'Esad rejimi insanları burada açlığa da mahkum etti. 200 kişi açlıktan hayatını kaybetti. Çünkü ablukadan bahsediyoruz, buradan hiç kimse çıkamıyor ve dışarıdan buraya hiçbir şey getirilemiyor.' dedi. İşte detaylar...
Esad rejimi devrildi ve Suriye'de kanlı Baas dönemi sona erdi. Her ne kadar bölge yenir bir başlangıca hazırlansa da kanlı rejimin izleri hala sürüyor.
Ülkede birçok noktada, haspihanelerde ve kamplarda insanlık dışı bir yaşam sürülüyordu. Yermük Mülteci Kampı da insanlık dışı durumun yaşandığı noktalardan biriydi. Yermük'teki o dramı A Haber ekibi görüntüledi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Kameraman Ahmet Işık Yermük Mülteci Kampı'ndaki kanlı rejimin izlerini sürdü.
200 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ
Ata Gündüz Kurşun, rejim zamanında kampa giriş çıkışların olmadığını belirterek "Esad rejimi insanları burada açlığa da mahkum etti. 200 kişi açlıktan hayatını kaybetti. Çünkü ablukadan bahsediyoruz, buradan hiç kimse çıkamıyor ve dışarıdan buraya hiçbir şey getirilemiyor." dedi.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun: Hemen arkamda yüksek binalar var ve hayat bir şekilde normal akışında devam ediyor ama bulunduğumuz nokta için bunun tam tersi bir durum söz konusu. Şam'a 8 kilometre uzaklıktaki nokta burası, burası Yermük Mülteci Kampı ve bu nokta kampının girişi. Rejimin baskıcı ve zulmünü ve en önemlisi ablukasını burada görmek mümkün.
FİLİSTİNLİLER ZULÜMDEN KAÇIP ZULME SIĞINDI
Bulunduğumuz noktada demirler var ve burası giriş noktası. Bir zamanlar rejim askerlerinin oturduğu bir yer ve kontrıl noktası. Bu kampta insanlar 2015'ten bu yana abluka altında yaşıyordu. 1957 yılında Filistinlilerin göç ettiği bir kamp burası yani Filistinliler aslında İsrail'İn zulmünden kaçarak buraya geldiler. Suriyelilerle birlikte kardeşçe iç içe yaşamaya başladılar ta ki 2015 yılına kadar. 2015'te katil Esad rejimi burayı abluka altına aldı. Rejim baştayken az önce girdiğimiz bu kapıdan dışarı dahi çıkamıyorlardı. Esad insanların üzerine varil bombaları yağdırdı, vakum bombaları attı. Tahrip gücü yüksek patlayıcılar kullandı. Her binada o zulmüğn katliamın ablukanın izlerini görmek mümkün. Tüm bunlara rağmen ara sokaklarda Suriye'nin masum günahsız gocukları var. Onlar bir taraftan okula gitmeye çalışıyolar ve bu durumu kanıksamışlar.
ELEKTRİK VE SU YOK
4 katlı bir bina ve hiçbir yaşam unsuru yok. İşte Esad rejimin ülkeye getirdiği hal bu. Bir tarafta yıkım bir tarafta hayata tutunmaya çalışan insanlar. Yıkık binalar arasında yaşam mücadelesi veren insanlar var. Yeni ve özgür Suriye'nin geleceği bu çocuklar da olacak. Onlar okumaya devam ediyor. Diyorlar ki "Burada elektrik, su, internet yok ve telefonlar çekmiyor." Bir çoğunun bize ilettiği maruzatlar bunlar.
Katil esad rejimi buraya elektrik, su vermiyordu ve aynı zamanda internet gibi tamamen insanların insani ihtiyaçlarının içerisinde olduğu bu konu başlıklarından insanlar mahrumdu.
İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLDÜ
Bakln bir çocuk bu yıkık dökük binaların arasından başlarını sokabilecekleri evine girdi. Sadece yıkmakla kalmadı Esad rejimi insanları burada açlığa da mahkum etti. 200 kişi açlıktan hayatını kaybetti. Çünkü ablukadan bahsediyoruz, buradan hiç kimse çıkamıyor ve dışarıdan buraya hiçbir şey getirilemiyor. Tüm bu zulümlere rağmen Yermük Kampındaki Filistinliler başta olmak üzere Suriyeliler yaşama tutunmaya çalışıyor.
FİLM SENARYOSU DEĞİL GERÇEK
Burası bir film senaryosu değil, film senaryolarını andıran bir görüntü var. Esad rejimin halkına reva gördüğü yaşam biçimi. İşte buna yaşam biçimi denilirse. Kafanızı nereye çevirseniz bir enkaz yığını var. Bakın işte minik yavrularımız işte her şeye rağmen geleceğe umutla bakıyor. Yüzleri gülüyor. Onlar Suriye'nin günahsız masum çocukları. Esad'ın zulmüyle yaşamaya alıştırılmış çocuklar. Bundan sonraki süreçte özgür ve yeni Suriye'de insanlar geleceğe ddaha fazla umutla bakmak istiyor.