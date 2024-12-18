Vahşet rejiminin zulmünü A Haber görüntüledi! Yermük Mülteci Kampı'nda insanlık dramı | "200 kişi açlıktan öldü"

Esad rejimi devrildi ve Suriye'de kanlı Baas dönemi sona erdi. Her ne kadar bölge yenir bir başlangıca hazırlansa da kanlı rejimin izleri hala sürüyor.

Ülkede birçok noktada, haspihanelerde ve kamplarda insanlık dışı bir yaşam sürülüyordu. Yermük Mülteci Kampı da insanlık dışı durumun yaşandığı noktalardan biriydi. Yermük'teki o dramı A Haber ekibi görüntüledi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Kameraman Ahmet Işık Yermük Mülteci Kampı'ndaki kanlı rejimin izlerini sürdü.

200 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Ata Gündüz Kurşun, rejim zamanında kampa giriş çıkışların olmadığını belirterek "Esad rejimi insanları burada açlığa da mahkum etti. 200 kişi açlıktan hayatını kaybetti. Çünkü ablukadan bahsediyoruz, buradan hiç kimse çıkamıyor ve dışarıdan buraya hiçbir şey getirilemiyor." dedi.