Bakan Fidan’dan Suriye temasları! Fransız mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Jena Noel Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü.

GÜNDEM SURİYE

Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alınırken, Fidan, Fransız mevkidaşına geçiş sürecinin barışçıl ve kapsayıcı şekilde ilerletilmesinin önemini vurguladı. Bakan Fidan, bu süreçte uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiğini de belirtti.