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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Suriye'den gelen heyeti kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2024 21:57 Güncelleme: 18.12.2024 21:58
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Suriye’den gelen heyeti kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul etti. Ziyarette, Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci de yer aldı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Suriye'den gelen heyeti kabul ettiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Suriye'den gelen heyeti kabul etti

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar."

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