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Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 19:41 Güncelleme: 17.12.2024 20:12
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Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

Yeni asgari ücret artışı için geri sayım başladı. Milyonlarca işçi ve iş verenin merak ettiği asgari ücrete ilişkin Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan, tarih vererek yaptığı açıklamada, '(Asgari ücret) Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz. Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz' dedi.

Milyonlarca çalışan ve iş vereni ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi (Foto: AA)Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi (Foto: AA)

ASGARİ ÜCRETTE 3. RANDEVU
İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi (Foto: AA)Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi (Foto: AA)

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milyonlarca işçi ve iş verenin merak ettiği asgari ücrete ilişkin Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi.

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi (Foto: AA)Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi (Foto: AA)

"Toplantıya ben başkanlık edeceğim. İşçi ve işveren kesimlerimizden de teklif gelmesini bekliyoruz" diyen Bakan Işıkhan, 'dördüncü bir toplantı olacak mı?' sorusuna karşılık olarak "şu an bir toplantımızı gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakalım" yanıtını verdi.

Bakan Işıkhan ayrıca "inşallah teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta neticelendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda!Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda!

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