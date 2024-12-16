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CHP'li 6 belediyeye prim haczi! Hesaplara bloke konuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 14:22 Güncelleme: 16.12.2024 14:53
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CHP’li 6 belediyeye prim haczi! Hesaplara bloke konuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu bulunan 6 belediyeye haciz işlemi uyguladı. Uygulanan haciz işlemi kapsamında 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke konuldu. Haciz işlemi uygulanan belediyelerin, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi olduğu öğrenildi.

CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediye'lerine SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandı.

Belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (AA)CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (AA)

EN BORÇLU ANKARA

SGK'ya en fazla prim borcu olan ve hesaplarına bloke koyulan CHP'li belediyeler içerişinde 5 milyar 700 milyon TL SGK prim borcu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi başı çekiyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 300 milyon TL ile ikinci, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 300 milyon TL ile üçüncü, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL ile dördüncü, CHP'li Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira ile beşinci, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ise 1 milyar TL ile SGK'ya en fazla prim borcu bulunan altıncı belediye oldu.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (AA)CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (AA)

HESAPLARA BLOKE KOYULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılan tüm uyarılara rağmen SGK prim borçlarını ödemeyen, en fazla prim borcu bulunan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke koydurdu.

(AA)(AA)

Blokelerin belediyelere ait iştirak şirketlerinin hesaplarına koyulduğu da öğrenildi.

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