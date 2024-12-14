PKK'nın "İbrahim Kalın" endişesi! Suriye Türkmen Hareketi Başkanı A Haber'de değerlendirdi: "Yerel halk bu teröristleri tasfiye edecek"

PKK'nın ʺİbrahim Kalınʺ endişesi! Suriye Türkmen Hareketi Başkanı A Haber'de değerlendirdi

Konuya ilişkin A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı Sinan Tatlı moderatörlüğündeki programda Suriye Türkmen Hareketi Başkanı Ziyad Hasan Türkmen dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"ESAD REJİMİ SINIR BÖLGELERİNDEN ÇEKİLEREK KENDİNCE TÜRKİYE'YE BASKI UYGULAMAYA ÇALIŞTI"

Suriye Türkmen Hareketi Başkanı Ziyad Hasan Türkmen'in açıklamaları şöyle: "Bu terör örgütünün çıkış noktası yanlış. Suriye'de 100 yıldan beri devam eden bir asimilasyon politikası var. Kimlere? Azınlıklara. Bu asimilasyon politikasını en başta Türkmenler ve Kürtler gördüler. Dilleri unutulmaya çalışıldı, köylerinin isimleri değiştirilmeye çalışıldı. Zindanlarda onlara olmadık işkenceler yapıldı. Bunu Türkmenlerde, Kürtlerde gördü. 2011'e geldiğimizde bütün Suriye halkı bütün katmanlarıyla yapılan bu işkencelere "dur" diyerek harekete geçti. yani biz durup dururken keyif için bir devrim yapmadık. O insanlar artık tıkandı. Beşşar Esad gelirken insanlarda bir umut oldu. Belki babası gibi olmaz Avrupa görmüş tur okumuştur, eğitim görmüştür, sivildir düşüncesiyle insanlar bir umutla yaklaştılar. Bütün Suriyeliler bu devrim hareketine başlarken Suriye halkının bu ayaklanmasına fırsat belleyerek Kürtlere yüzyıldan beri zulm eden özellikle Baas Partisi 60 yıldan beri Esad yönetimi ile bir araya geldi. Esad rejimi sınır bölgelerinden çekilerek kendince Türkiye'ye baskı uygulamaya çalıştı. Bunlar da DEAŞ terör örgütünü kullanarak arkalarına da Amerika ve koalisyon güçlerine alarak bu bölgeleri işgal ettiler. Orada bölgenin demografik yapısını da değiştirmek istediler. Beşşar Esad ve Hafız Esad kendilerinden olmayan bir Suriye'yi diktatörlükle yönetmeye çalıştılar. Deyrizor ve Rakka'da bunları taşladılar.

"KÜRTLERDE BU TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇIYORLAR"

Ben Kürt bağımsızlar hareketi başkanıyla sürekli iletişimdeyim. Onun bana gönderdiği raporda en çok katliamları uğrayan yine Kürtlerdir. Bu bölgede binlerce kişi yurdu katlettiler. Bu bölgede Kürt genci bulamazsınız Kürtler bu bölgeden Almanya'ya Türkiye'ye Avrupa'ya iltica etmiş durumdalar. Çünkü Kürtler de bu terör örgütünden kaçıyorlar. En bariz uygulaması on 12,13, 14 ve 15 yaşındaki kız çocukları alıyorlar kendilerine terörist devşirmeye çalışıyorlar. Oradaki anne ve babalar feryadi figan içindeler. Mazlum Abdi şimdi diyor ya "Türkiye vuruyor Türkiye saldırıyor" Türkiye'nin aslında uzun vadede söylüyorum. Türkiye'nin vurmasına gerek kalmadan yerel halk bu teröristleri tasfiye edecek. Örnek Münbiç örneğini vereyim yeraltından tünelleri doldurdular. Güya orada savunacaklar gibi şovmen hareketler yaptılar Münbiç de kaç gün dayanabildiler.