PKK'nın "İbrahim Kalın" endişesi! Suriye Türkmen Hareketi Başkanı A Haber'de değerlendirdi: "Yerel halk bu teröristleri tasfiye edecek"
Terör örgütü YPG/PYD elebaşlarından Mazlum Abdi, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'a yaptığı ziyarete ilişkin 'HTŞ'nin Türkiye ile ilişkileri ve İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti bizi elbette endişelendiriyor' dedi. Konuya ilişkin A Haber'de yayınlanan Sinan Tatlı moderatörlüğündeki Gece Ajansı programında Suriye Türkmen Hareketi Başkanı Ziyad Hasan Türkmen değerlendirmelerde bulundu. Türkmen, 'Mazlum Abdi’nin Sayın İbrahim Kalın‘ın Şam’a gitmesine işaret ettiğini gördük. Elbette bu teröristler tedirgin olacak. Türkiye'nin vurmasına gerek kalmadan yerel halk bu teröristleri tasfiye edecek.' şeklinde konuştu. İşte detaylar...
Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi son buldu ve Esad iktidarı devrildi. Suriye'de PKK'ya ilişkin operasyonlardan sonra Terör örgütü PKK/SDG elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti.
ABD'nin Fox News kanalına konuşan terör örgütü PKK/SDG elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye saldırılarının IŞİD'e alan açtığını ve hapishanelerdeki Işid'lilerin kaçabileceğini söyledi.
Ayrıca dün (12 Aralık) MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti büyük yankı uyandırırken Kalın'ın ziyareti terör örgütünü rahatsız etti.
"İBRAHİM KALIN'IN ŞAM ZİYARETİ BİZİ ELBETTE ENDİŞELENDİRİYOR"
Terör örgütü PYD lideri Mazlum Abdi, yaptığı açıklamada "HTŞ'nin Türkiye ile ilişkileri ve İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti bizi elbette endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.
"TÜRK ORDUSUNUN SİHA SALDIRISI BİZİ FELÇ ETTİ"
Öte yandan "Sürekli saldırı altındayız. Türk ordusu tarafından günde en az 80 SİHA saldırısı alıyoruz. Yoğun top atışları var. Bu durum bizi felç etti" diyen Abdi, "Umarız ABD, bölgelerimize yönelik bu saldırıları durdurmak için yeterli siyasi baskıyı uygular" diye konuştu.
Konuya ilişkin A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı Sinan Tatlı moderatörlüğündeki programda Suriye Türkmen Hareketi Başkanı Ziyad Hasan Türkmen dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"ESAD REJİMİ SINIR BÖLGELERİNDEN ÇEKİLEREK KENDİNCE TÜRKİYE'YE BASKI UYGULAMAYA ÇALIŞTI"
Suriye Türkmen Hareketi Başkanı Ziyad Hasan Türkmen'in açıklamaları şöyle: "Bu terör örgütünün çıkış noktası yanlış. Suriye'de 100 yıldan beri devam eden bir asimilasyon politikası var. Kimlere? Azınlıklara. Bu asimilasyon politikasını en başta Türkmenler ve Kürtler gördüler. Dilleri unutulmaya çalışıldı, köylerinin isimleri değiştirilmeye çalışıldı. Zindanlarda onlara olmadık işkenceler yapıldı. Bunu Türkmenlerde, Kürtlerde gördü. 2011'e geldiğimizde bütün Suriye halkı bütün katmanlarıyla yapılan bu işkencelere "dur" diyerek harekete geçti. yani biz durup dururken keyif için bir devrim yapmadık. O insanlar artık tıkandı. Beşşar Esad gelirken insanlarda bir umut oldu. Belki babası gibi olmaz Avrupa görmüş tur okumuştur, eğitim görmüştür, sivildir düşüncesiyle insanlar bir umutla yaklaştılar. Bütün Suriyeliler bu devrim hareketine başlarken Suriye halkının bu ayaklanmasına fırsat belleyerek Kürtlere yüzyıldan beri zulm eden özellikle Baas Partisi 60 yıldan beri Esad yönetimi ile bir araya geldi. Esad rejimi sınır bölgelerinden çekilerek kendince Türkiye'ye baskı uygulamaya çalıştı. Bunlar da DEAŞ terör örgütünü kullanarak arkalarına da Amerika ve koalisyon güçlerine alarak bu bölgeleri işgal ettiler. Orada bölgenin demografik yapısını da değiştirmek istediler. Beşşar Esad ve Hafız Esad kendilerinden olmayan bir Suriye'yi diktatörlükle yönetmeye çalıştılar. Deyrizor ve Rakka'da bunları taşladılar.
"KÜRTLERDE BU TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇIYORLAR"
Ben Kürt bağımsızlar hareketi başkanıyla sürekli iletişimdeyim. Onun bana gönderdiği raporda en çok katliamları uğrayan yine Kürtlerdir. Bu bölgede binlerce kişi yurdu katlettiler. Bu bölgede Kürt genci bulamazsınız Kürtler bu bölgeden Almanya'ya Türkiye'ye Avrupa'ya iltica etmiş durumdalar. Çünkü Kürtler de bu terör örgütünden kaçıyorlar. En bariz uygulaması on 12,13, 14 ve 15 yaşındaki kız çocukları alıyorlar kendilerine terörist devşirmeye çalışıyorlar. Oradaki anne ve babalar feryadi figan içindeler. Mazlum Abdi şimdi diyor ya "Türkiye vuruyor Türkiye saldırıyor" Türkiye'nin aslında uzun vadede söylüyorum. Türkiye'nin vurmasına gerek kalmadan yerel halk bu teröristleri tasfiye edecek. Örnek Münbiç örneğini vereyim yeraltından tünelleri doldurdular. Güya orada savunacaklar gibi şovmen hareketler yaptılar Münbiç de kaç gün dayanabildiler.
"ŞU MAVİ HARİTA DA 1 MİLYON İNSANIN CANI OLDU"
Sadece iki gün dayanabildiler. Halkın iradesine karşı dünyada hangi güç durursa dursun belki bir yıl belki iki yıl dayanır halkın iradesine kimse uzun yıllar dayanamaz. Şu mavi harita da 1 milyon insanın canı oldu. Şu haritayı kırmızıdan maviye çevirdi. 100 binlerce insan hapislerde kayboldular. Şu an yüz binlerce anne Şam yollarındalar. Terör zindanlarında kaybolan bu çocuklarını arıyorlar.
"İNŞALLAH YAKIN ZAMANDA CUMHURBAŞKANIMIZ DA ORAYA GİDECEKTİR"
Milyonlarca insan Suriye terk ettiler. İbrahim kalın'ın bugün karşılanması Türk bayraklarıyla karşılanması sevgi göster ile karşılanması Türkiye'nin tarihi tarihin doğru tarafında durduğunun en belirgin işaretidir. İnşallah yakın zamanda Cumhurbaşkanımız da oraya gidecektir. Cumhurbaşkanımız da gittiğinde Türkiye'nin nerede durduğunu,Suriye halkının neyden kurtardığını göreceksiniz. Milyonlarca insan Türkiye dua ediyor.
"ELBETTE TERÖRİSTLER ENDİŞE DUYACAKTIR"
Dolayısıyla şimdi Mazlum Abdi'nin Sayın İbrahim Kalın'ın Şam'a gitmesine işaret ettiği ettiğini gördük. Elbetteki bu teröristler endişe duyacaktır. Bugün Suriye'nin çoğunluğu bozgunculuk eylemlerine karşı olduklarını görüyorum. Türkiye gibi muktedir ve güçlü ülkenin buradaki halkın kurtuluş hareketinin yanında olduğunu gösteriyor. Türkiye tabii ki biliyorsunuz bir maslahatgüzar atadı. Türkiye'nin oradaki diplomasinin güçlenmesini oradaki diplomatik sürece ne kadar destek olduğunu gösteriyor. Elbetteki bu oradaki ayrılıkçıları teröristleri tedirgin ediyor korkutuyor."
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