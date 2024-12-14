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Terör sevici Ezgi Yıldız'a kıyak! CHP'li Gökhan Günaydın'a tahsis edilen araçta görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 00:11 Güncelleme: 14.12.2024 00:20
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Terör sevici Ezgi Yıldız’a kıyak! CHP’li Gökhan Günaydın’a tahsis edilen araçta görüntülendi

Makamında teröristler tarafından şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde skandal paylaşım yapan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız’a CHP'den kıyak geldi. Terör sevici Eda Ezgi Ezgi Yıldız, CHP'li Gökhan Günaydın'a tahsis edilen araçta görüntülendi. Yıldız'ın Günaydın'ın sekreteri olduğu ve şahsına tahsis edilen aracı kullandığı belirlendi. Öte yandan nisan ayında terör propagandası yapmak suçundan tutuklanan Yıldız'ın önceki günlerde serbest kaldığı ve İBB'de tekrar işbaşı yaptırıldığı öğrenilmişti.

CHP'li İBB yönetiminde yeni bir skandal daha gün yüzüne çıktı.

İBB tarafından halka hizmet için kiralanan araçlar, terör örgütü DHKP-C sempatizanı İBB çalışanı Ezgi Yıldız tarafından kullanılıyor.

CHP'Lİ GÜNAYDIN'A TAHSİS EDİLEN ARAÇTA TERÖR SEVİCİ EDA EZGİ GÖRÜNTÜLENDİ
34 ERB 385 plakalı araç İBB tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'a tahsil edildi. Ancak aracın şoför koltuğunda, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili alçak paylaşımları bulunanan İBB çalışanı Ezgi Yıldız'ın yer aldığı ortaya çıktı. Ezgi Yıldız, skandal paylaşımlarına rağmen CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreterliğini, danışmanlığını yapıyor.

SKANDAL PAYLAŞIMI HAFIZALARDA
DHKP-C sempatizanı Ezgi Yıldız isimli şahsın, terör saldırısıyla şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında yaptığı skandal paylaşım ortaya çıkmıştı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde şehit edilmişti. Terör örgütü DHKP-C tarafından rehin alınan savcı Kiraz, saatler süren rehine krizinin ardından düzenlenen operasyon sırasında hayatını kaybetmişti.

CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olduğu belirlenen Ezgi Yıldız, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın saldırı anındaki fotoğrafını paylaşarak "Adalet, adalet sarayında sağlanır" ifadelerini kullanmıştı.

İBB İŞTEN KOVDUĞUNU DUYURMUŞTU
Skandalın patlak vermesi sonrası İBB'den yapılan açıklamada "Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30.03.2023 tarihi itibariyle feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denilmişti.

İBB'DE TEKRAR İŞBAŞI YAPTI
Nisan ayında terör propagandası yapmak suçundan tutuklanan Yıldız'ın önceki günlerde serbest kaldığı ve İBB'de tekrar işbaşı yaptırıldığı öğrenilmişti. CHP sempatizanlığıyla bilinen Jahrein lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafını "Adalet böyle sağlanır" açıklaması sebebiyle tutuklanan paylaşan CHP PM üyesi ve İBB çalışanı Ezgi Yıldız'ın serbest kalarak görevine devam ettiğini söyledi. Jahrein yaptığı paylaşımda, "Bu hanım abla CHP milletvekili Gökhan Günaydın'ın sekreteri (danışmanı). İBB üstünden çifte maaşlı. Geçtiğimiz dönem bu tweeti gündem oldu ve yargılandı. Şimdi serbest ve görevinin başında. Bu tweetin ortaya çıkmasına rağmen nasıl hala aynı görevde olabiliyor" demişti.

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