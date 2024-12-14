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Trabzon'da uçuşlara hava olumsuz hava engeli!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.12.2024 00:00
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Trabzon’da uçuşlara hava olumsuz hava engeli!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıla uyarıların ardından Türkiye genelinde sağanak yağış etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları uçuşlara da engel oldu. Trabzon'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle karşılıklı yapılması planlanan Antalya-Trabzon ile İstanbul-Trabzon ve Ankara-Trabzon uçuşları iptal edildi.

Trabzon'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve fırtına bazı uçak seferlerini de etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndan karşılıklı yapılması planlanan Antalya-Trabzon ile İstanbul-Trabzon ve Ankara-Trabzon uçuşları iptal edildi.

Yağış ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına uçuş engeli!Olumsuz hava koşullarına uçuş engeli! OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA UÇUŞ ENGELİ!
Uçuşlara olumsuz hava engeli!Uçuşlara olumsuz hava engeli!

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