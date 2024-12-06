06 Aralık 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Olumsuz hava koşullarına uçuş engeli! THY duyurdu: Bişkek seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşullarına uçuş engeli! THY duyurdu: Bişkek seferleri iptal edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 20:56
ABONE OL
Olumsuz hava koşullarına uçuş engeli! THY duyurdu: Bişkek seferleri iptal edildi

Türk Hava Yollarının (THY), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’e bu akşam ve yarın yapmayı planladığı seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

THY Basın Müşavirliğinin açıklamasına göre, THY'nin bu akşam saat 18.05'te İstanbul Havalimanı'ndan Bişkek'e "TK 346" sefer sayılı uçuşu ile yarın düzenlenmesi planlanan "TK 347" sefer sayılı Bişkek-İstanbul uçuşu iptal oldu.

Bişkek'teki olumsuz hava koşulları nedeniyle THY'nin yarın planlanan "TK 344" sefer sayılı İstanbul-Bişkek ve "TK 345" sefer sayılı Bişkek-İstanbul uçuşları da yapılamayacak.

Uçuşlara olumsuz hava engeli!Uçuşlara olumsuz hava engeli!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör