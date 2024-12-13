6 ilde terör operasyonu! Tutuklu Ahmet Özer’le bağlantılı çıktılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi.

Devam eden çalışmalar kapsamında;

"PKK/KCK terör örgütünün TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Yapılanması mensubu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı tespit edilen;

-Yargıtay kararıyla terör örgütünün Yapılanması olarak kabul edilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Yapılanması delegesi olduğu ele geçirilen örgütsel dokümanlardan anlaşılan (6) şüpheli,

(Şüphelilerden birinin Mersin Akdeniz Belediye meclisinin 04 Temmuz 2022 tarihinde Akdeniz Belediyesi hizmet binası konferans salonu'nda yapılan 4. dönem 7. Toplantısıda meydanan gelen terör örgütünün propanagandasını yapmak suçu kapsamda temin edilen görüntüler incelendiğinde; Mustafa GÜLTAK(Belediye Başkanı) isimli şahsın "ha tamam başsavcılığa başvurursunuz suç işliyorsam Ali Bey mesela. PKK terör örgütümüdür arkadaşlar ben kaldırıyorum elimi buyurun. Bakın PKK terör örgütümüdür ben elimi kaldırıyorum. Buyurun kaldıranları bir görsün kameralar bir YPG ve PYD terör örgütümüdür arkadaşlar bakın kameralar iyi seyretsin terör örgütü diyenler etini kaldırsın PKK.YPG PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın" şeklindeki sözleri kapsamında el kaldırmayan şahıslar içerisinde yeraldığı anlaşılmıştır)

Tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (AA)

-Terör örgütü lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptığı tespit edilen (5) şüpheli,

-KCK Türkiye Yapılanması Siyasal Alan Merkezine bağlı olarak örgütsel çalışmaların yürütüldüğü BDP ve HDP Parti Meclisleri içerisinde örgüt adına faaliyetler yürüttüğü ve şehir merkezlerinde yaşayan örgüte müzahir şahısların aralarında geçen anlaşmazlık, alacak – verecek, aile içi geçimsizlik vb. nedenlerle ülkemizdeki meşru mahkemelere değil de örgüte müzahir kurumlarda oluşturulan "Adalet ve Barış Komisyonu" isimli yapılanmaya yönlendirdiği ve kendisini de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen (1) şüpheli,

Olmak üzere toplam (12) şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmaları, üzerlerinde ve adreslerinde 13/12/2024 saat:06.00 itibariyle arama yapılarak bulunacak örgütsel doküman ve sair suç unsurlarına el konulması amacıyla İstanbul ve 5 ayrı ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne verilen talimat uyarınca eş zamanlı operasyon icrası kapsamında tüm şüpheliler gözaltına alınmıştır."