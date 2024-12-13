CHP’li belediye başkanının ortaklarını belediyeye almasına tepki

CHP'li Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, göreve gelmeden önceki şirketindeki 3 ortağına Sapanca Belediyesi'nde görev verdi. Belediye Meclisi'nde gündeme gelen bu duruma AK Parti Sapanca Belediye Meclisi Grup Sözcüsü İsa Sezer tepki gösterdi. Sapanca Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündem dışı söz alan AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili ve Grup Sözcüsü İsa Sezer, kürsüye elinde bir dövizle çıktı.

AK PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Sabah'ın haberine göre Nihat Arda Şahin'in başkan seçilmeden önce 5 arkadaşıyla birlikte kurduğu şirketin isminin olduğu bir dövizle kürsüye çıkan İsa Sezer, "Bir şirket kurmuşlar. Ortakların baş harflerinin adını vermişler. Daha sonra ortaklardan biri belediye başkanı seçildi. Sonrasında ise 3 ortağını belediyede önemli yerlere getirdi" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye başkanı 3 ortağını belediyeye yönetici yaptı (Sabah)

6 ORTAĞIN 4'Ü BELEDİYEDE

Firma ortaklarından Burak Koç'un başkan yardımcısı, Enver Coşar'ın belediye başkan danışmanı, Onur Ünal'ın belediye şirketi olan SAPAŞ'ın genel müdürü olduğunu belirten grup başkanvekili İsa Sezer, "Sayın başkan kendi ticari işletmeniz olan Hegoba Teknoloji Yatırım ve Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (HEGOBA) altı ortağından siz dahil 4'ü belediyede yönetim kadrolarında görev almış durumdadır. Bunu kesinlikle etik bulmuyoruz. 46 bin nüfuslu bir ilçede sizlerin dört ortağınız mı sadece bu görevi yapabilecek durumdadır! Bu görevleri yapacak ilçemizde birçok gencimizin bulunduğunu düşünmekteyiz." diye konuştu.