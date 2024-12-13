Münbiç’te el sanatları atölyesinde el yapımı bomba eğitimi verildiği ortaya çıktı

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) PKK/YPG'nin işgalinden kurtardığı Münbiç'te terör örgütünün el sanatları kursu verdiği binanın içerisi görüntülendi. Münbiç Yerel Meclisinin karşısındaki binada örgüt üyesi kadınlara el sanatları adı altında el yapımı bomba eğitimi verildiği öğrenildi. Kaçan teröristlerin karargah içerisindeki birçok evrak ile eşyayı yok etmeye çalıştığı gözlendi. Örgüte ait birçok fotoğraf ve afişin yer aldığı binada, el yapımı bomba yapmak için kullanılan çok sayıda pil ile pilleri birbirine bağlamak için kullanılan düzenek olduğu görüldü. Muhalifler tarafından kontrol edilen binada elektrik şalterine tuzaklanmış bomba da etkisiz hale getirildi.