Macaristan ile Gazze ve Suriye zirvesi! Başkan Erdoğan Külliye’de ağırlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan ilişkilerini daha da ileriye götürmek adına Macaristan Cumhurbaşkanı Tamaş Şuyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri değerlendirecek.

Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban (AA)

GAZZE VE SURİYE DE MASADA

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, enerji iş birliği, kültürel ve eğitim alanındaki projeler ele alınacak.

Ayrıca Suriye'deki insani durum ve Gazze'deki gelişmeler gibi kritik bölgesel konular da masaya yatırılacak. Bu çerçevede, iki liderin bölgesel barış ve istikrarın sağlanması konusunda ortak bir vizyon geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban (AA)

YENİ ADIMLAR ATILACAK

NATO ve Avrupa Birliği çerçevesindeki ortak çalışmaların da değerlendirileceği bu zirve, Türkiye ve Macaristan arasındaki stratejik ortaklığın güçlenmesine yönelik yeni adımlar atılması açısından büyük önem taşıyor.