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Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: 15 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2024 09:18
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Kırklareli’nde düzensiz göçmen operasyonu: 15 kişi yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Demircihalil köyü yakınlarında 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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