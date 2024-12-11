Ankara’da Somali-Etiyopya zirvesi! Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasındaki yaşanan krizden dolayı Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan ayrıca Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile de bir araya gelecek. Kriz Etiyopya'nın ocak ayında Somaliland bölgesiyle bir mütabakat zaptı imzalamasının ardından çıktı.

Somali, Yemen Denizi kıyılarında bulunan Somaliland'i kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ve iki ülke arasında yapılan bu anlaşmayı Somali'nin toprak bütünlüğüne bir saldırı olarak nitelendiriyor.

Her iki ülkeyle de yakın ilişkileri olan Türkiye, Etiyopya'nın resmi talebi üzerine "Ankara Süreci" adı verilen arabuluculuğu başlattı.

ÇÖZÜM İÇİN YENİ ADIMLAR ELE ALINACAK

Somali ve Etiyopya'yla bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Bugün Erdoğan'ın iki ülke lideriyle gerçekleştireceği görüşmelerde krizin çözümü için atılacak adımlar ele alınacak.

Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akkuş, "Krizin kaynağı ile başlayalım isterseniz. 1991 yılında Somaliland Somali'den ayrılan bir devlet oldu. Birleşmiş Milletler onları tanımadı. Ama onlar kendi içerisinde bir özerklik ilan etmiş oldular. Ayrı bir devlet olduklarını düşündüler. Diğer bir taraftan krizi başlatan ne oldu? Aslında her ne kadar Birleşmiş Milletler Somaliland'ı reddediyor olsa da Somaliland Etiyopya ile bir anlaşma yaptı. 25 metre kilometrelik bir deniz hattı saldı onlara. Etiyopya 123 milyonluk nüfusu ile en fazla nüfusu olmasına rağmen denize de hiç sınırı olmayan bir ülke pozisyonunda. Onlar da kendi donanmasını kurmak istiyorlar. Ve de denizi erişem sağlamak istiyorlar. Zellanda ve Etiyopya arasında anlaşma imzalandıktan sonra ise Somali buna karşı çıktı. Sonra Etiyopya ile Somali arasında bir türlü çözüme kavuşturulamayan kriz yaşanmaya başladı. Daha önce neden Türkiye dahil oldu sorusu soruluyordu? Etiyopya başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'den yardım talep etti. Ve sonrasında Türkiye devreye girdi. Mayıs ayındaki toplantılar gerçekleştirildi bu kez ağustos ayına geçildi ikinci toplantılar yapıldı anlaşma sağlanıyor sağlanmıyor derken üçüncü toplantı için bugüne kararlaştırıldı. Eğer ki anlaşma sağlanırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan bu isimlerle bir araya gelecek onlarla görüşme gerçekleştirecek. Anlaşma sağlanırsa Afrika boynuzdaki gittikçe krize dönmüş olan bu anlaşma çözülmüş olacak. Anlaşma olması durumunda bizler bizlerin liderleri kamera karşısında görmüş olma ihtimaliniz var." dedi.

ETİYOPYA-SOMALİ ARASINDA YAŞANAN GERİLİME DAİR

Etiyopya, dünyada denize erişimi olmayan en büyük nüfusa sahip ülke. Eritre'nin 1991'de fiilen Etiyopya'dan ayrılması ve 1993'te hukuken bağımsızlığını kazanmasıyla denize erişimini kaybeden Etiyopya, ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişim konusunu gündemde tutmuş, Somaliland ile 1 Ocak'ta bu yönde bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı.

Söz konusu muhtıra, Somaliland'ın tanınması vaadini içermesi nedeniyle Somali'nin ve uluslararası toplumun ciddi tepkisini çekmişti. Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Somali hükümeti ise Etiyopya'nın, Somaliland ile denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasında denize erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.

Etiyopya ile Somali Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki krizin çözümünü teminen 9-10 Mart'da Nairobi'de bir araya getirilirken, iki ülke arasında yapılan dolaylı müzakerelerden bir sonuç alınamamıştı.