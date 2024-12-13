Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı (Foto: Cumhurbaşkanlığı sosyal medya paylaşımı)

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ve Macaristan Başbakanı Orban ile katılımcıları selamladı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN PROGRAMA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü Yılı kapsamında ilan edilen '2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın kapanış programını gerçekleştirdik. Sene boyunca düzenlenen etkinlikler, geleneklerimizin zarafeti ve sanatın evrensel diliyle ülkelerimiz arasındaki dostluk daha da derinleşti. Biliyoruz ki kültür; barışın, anlayışın ve dostluğun en saf dilidir. İki ülke olarak bu dili, en güzel şekilde yaşatmayı temenni ediyorum" dedi.