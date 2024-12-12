Sosyal medya kısıtlaması yaygınlaşıyor! Bu kez Yunanistan harekete geçti

AVRUPA'DA KISITLAMALAR YAYGINLAŞIYOR

Avustralya hükümetinde bu konu için yasa hazırlığına başlanmıştı. Datareportal'ın Temmuz 2024 verilerine göre, yaklaşık 5,5 milyar insan yani dünya nüfusunun yüzde 67'si internet, yüzde 70'i de cep telefonu kullanıyor. Sosyal medya profillerinin oranı ise nüfusun yaklaşık yüzde 64'üne karşılık geliyor. Dünyada internet kullanıcıları günde ortalama 6,5 saatini çevrim içi geçiriyor.

Geçen hafta Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medyanın çocukları gerçek hayattan, ailelerinden ve arkadaşlarından uzaklaştırdığını ifade ederek, yıl sonuna kadar sosyal medya platformlarına yaş sınırı getirmek için bir yasa tasarısı sunmayı planladıklarını ve yasanın uygulanacağı yaş grubu üzerinde fikir alışverişlerinin sürdüğünü söyledi.

Sosyal medyayla ilgili endişeler ve düzenlemeler, son olarak Avustralya hükümetinin, yanlış bilgi ve dezenformasyonu engellemek amacıyla hükümetin sosyal medya platformlarına "baskı" yapabilmesini öngören yasa tasarısını tanıtmasıyla gündeme gelmişti.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE BASKI

Tasarı, federal hükümet yetkililerine, yanlış bilgi ve dezenformasyonun önlenmesi için sosyal medya şirketlerine "baskı" yapma imkanı sunuyor. Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, ülke halkının yüzde 75'inin yanlış bilgi ve dezenformasyonun etkilerinden endişe duyduğunu belirtti.

Sosyal medya şirketlerinin "yalan haberlerin yayılmasına izin verdikleri" gerekçesiyle mercek altına alınabilmesine olanak sağlayacak yasa tasarısıyla hükümet, şirketlere bu konuya ilişkin yüksek meblağlarda cezalar verebilecek.

Öte yandan yasa tasarısı, Avustralya İletişim ve Medya Kurumu'na (ACMA), sosyal platformlardan kayıtlarını saklamalarını ve teslim etmelerini isteme yetkisi sağlayacak.

Şu anda Avustralya'nın getirmeyi planladığı yasalar gündemde olsa da sosyal medya ve telefonlara dair yasakların uzun bir geçmişi bulunuyor.

İLK KISITLAMALAR TELEFONLA GELDİ

Telefonlara ilişkin ilk yasak dalgası 1980'lerin sonları ve 1990'ların başlarında Kuzey Amerika'da başlıyor ve bu süreçte birçok okul sektörü, öğrencilerin okulda cep telefonları ve mesajlaşma cihazları kullanmalarını engelleyen politikalar veya yasalar uygulamaya başladı.

Yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde 42 eyaletin başsavcısı, Kongre'den sosyal medya platformlarının çocukların ruh sağlığına etkisi hakkında bu platformlara uyarı koyulması çağrısında bulundu.

Washington Post gazetesinin haberine göre, başsavcılar, ABD Kongresine gönderdikleri mektupta, sosyal medya platformlarının çocuk ve gençlerin ruh sağlığına olası tehditlerine karşı uyarıların olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı Vivek Murthy, New York Times gazetesi için kaleme aldığı 17 Haziran tarihli yazısında, federal kanun koyucuları "gençlerde önemli ruh sağlığı zararlarına yol açan sosyal medya platformlarına" uyarı koymaya çağırmıştı.