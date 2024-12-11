Suriye’de Deyrizor PKK’dan temizlendi! Kontrol tamamen muhaliflerde | Davut Koridoru planı bozuldu

Suriye'de muhaliflerin hızlı ilerleyişi sonrası pek çok noktada kontrol ele geçirilmişti. Muhaliflerin bölgede ilerleyişi sürerken Deyrizor merkezinin 21.30 itibariyle muhalifler tarafından tamamen ele geçirildiği öğrenildi.

KUTLAMALAR YAPILIYOR

Muhalif gruplar, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı. Muhalifler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve muhalif askerler kutlama yaptı.

DEYRİZOR NEDEN ÖNEMLİ?

Şam'ın kuşatılması ve Esed iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplar ve onlarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkarmıştı.

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise devrilen Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.

İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu.

DAVUT KORİDORU PLANI BOZULDU! A HABER'DE DİKKAT ÇEKEN YORUM

Deyrizor'un muhaliflerin eline geçmesiyle birlikte hainlerin Davut Koridoru planı bozulmuş oldu. 10 Aralık Pazartesi günü A Haber ekranlarında Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Filiz Katman, Davut Koridoru planına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. İşte Filiz Katman'ın o açıklamaları:

"Şam'ın muhaliflerin kontrolü altına girmesinden sonra Netanyahu'nun yaptığı açıklama bize aslında bir yol haritası gösteriyor. İsrail aleni bir şekilde işgal yapıyor bunu da dünyanın gözü önünde yapıyor. İsrail'in başında aşırlıkçı bir hükümet var. Arzı Mevut diye bir olguya inanın bir zihniyet var..

PETROL YATAKTAKLARININ OLDUĞU NOKTAYA TERÖR KORİDORU

Şimdi bunlar Türkiye'nin güneyinde kurmak istedikleri terör devletini Davut Koridoru adı altında Suriye'nin güneyinde kurmaya çalışıyorlar. Petrol yataklarının olduğu Deyrizor'dan başlayan aşağıdan Hayfa'ya kadar uzanan bir terör koridoru kurmak istiyorlar. Bunun için PKK/YPG ile çalışıyorlar. Bunun da gizlemiyorlar."